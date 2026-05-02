Garlasco video intimi e telefonate | ecco le prove contro Sempio

A quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna in primo piano con nuovi elementi emersi nelle ultime settimane. Tra le prove raccolte ci sono video di contenuto intimo e registrazioni di telefonate, che sono state presentate nel corso del procedimento giudiziario. L’indagine si concentra ora su un uomo che si trova coinvolto in queste nuove evidenze, mentre il processo continua a tenere banco nell’ambito della cronaca giudiziaria italiana.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha riaperto una nuova fase investigativa concentrando gli accertamenti su Andrea Sempio, già finito in passato al centro delle cronache legate al caso. L’inchiesta riporta in primo piano uno dei procedimenti più discussi della storia recente italiana, già segnato dalla condanna definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere per l’omicidio della giovane. Ora però gli inquirenti stanno rivalutando diversi elementi investigativi, alcuni già noti e altri oggetto di nuove analisi tecniche, con l’obiettivo di verificare eventuali scenari alternativi.🔗 Leggi su Tvzap.it

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GARLASCO: IMPUTAZIONE, AGGRAVANTI, MOVENTE. RISCHI E LIMITI. Ma era veramente solo

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#Garlasco ANNUNCIO! I processi si fanno in tribunale. Basta, basta, basta, devono essere gli inquirenti nelle loro sedi a stabilire e provare chi è il colpevole. L'omicidio di Chiara non è un talk show o il nuovo poliziesco. Si è perso il senso della decenza. # x.com