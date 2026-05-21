Garda Cinema | Isabella Ferrari riceve il premio Shooting Star

Durante la serata di gala dedicata a Garda Cinema, l'attrice Isabella Ferrari ha ricevuto il premio Shooting Star. La cerimonia ha visto la proiezione di un film di Pupi Avati, scelto tra le sue produzioni. Ferrari è nota per aver interpretato ruoli sia in film di culto sia in opere di cinema d'autore, costruendo una carriera che spazia tra questi due ambiti. La serata ha previsto anche approfondimenti sulla sua evoluzione artistica e sul percorso professionale intrapreso nel corso degli anni.

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? Domande chiave Quale film di Pupi Avati vedremo durante la serata di gala?. Come ha costruito Isabella Ferrari un percorso tra cult e cinema d'autore?. Chi ha curato l'organizzazione di questa speciale serata di pre-apertura?. Perché il festival ha scelto proprio lei per il primo blue carpet?.? In Breve Evento il 9 giugno 2026 curato da Nica Currò e Franco Dassisti.. Proiezione del film di Pupi Avati Nel tepore del ballo con Massimo Ghini.. Concorsi ufficiali del festival previsti dal 10 al 14 giugno.. L'associazione La Decima Musa organizza la serata di pre-apertura.. Il Garda Cinema Film Festival inaugurerà la sua sesta edizione con una serata speciale dedicata a Isabella Ferrari martedì 9 giugno 2026, in attesa dei concorsi ufficiali previsti dal 10 al 14 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Garda Cinema: Isabella Ferrari riceve il premio Shooting Star ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Garda Cinema Film Festival: omaggio a Isabella FerrariSi apre con una serata speciale dedicata a Isabella Ferrari il Garda Cinema Film Festival, manifestazione diretta dal giornalista e critico... Leggi anche: Festival di Cannes 2026: il summer lob di Isabella Ferrari e i beauty look casual più belli delle star Garda Cinema Film Festival aprirà con un omaggio a Isabella FerrariROMA – Si apre con una serata speciale dedicata a Isabella Ferrari il Garda Cinema Film Festival, manifestazione diretta dal giornalista e critico cinematografico Franco Dassisti e organizzata dall’as ... msn.com GARDA CINEMA Film Festival, ecco il programma della manifestazionePupi Avati, Marianna Fontana, Edoardo Leo, Giovanna Mezzogiorno, Maurizio Nichetti, Mattia Ramberti, Luca Zingaretti tra i protagonisti di questa edizione. Un concorso cinematografico sul tema Oltre ... tg24.sky.it