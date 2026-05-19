Festival di Cannes 2026 | il summer lob di Isabella Ferrari e i beauty look casual più belli delle star

Al Festival di Cannes 2026, le star si mostrano anche con look di bellezza più semplici e rilassati durante le ore diurne, lontano dai riflettori. Tra acconciature eleganti e make-up curati, sono molte le celebrità che scelgono di sfoggiare un aspetto naturale e informale. Di giorno, le star preferiscono spesso look più casual, mettendo in evidenza la loro bellezza senza eccessi e mantenendo un tono più disteso rispetto alle serate di gala.

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