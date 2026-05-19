Festival di Cannes 2026 | il summer lob di Isabella Ferrari e i beauty look casual più belli delle star

Da vanityfair.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival di Cannes 2026, le star si mostrano anche con look di bellezza più semplici e rilassati durante le ore diurne, lontano dai riflettori. Tra acconciature eleganti e make-up curati, sono molte le celebrità che scelgono di sfoggiare un aspetto naturale e informale. Di giorno, le star preferiscono spesso look più casual, mettendo in evidenza la loro bellezza senza eccessi e mantenendo un tono più disteso rispetto alle serate di gala.

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Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo. Mentre i red carpet di questa 79esima edizione si susseguono senza sosta spargendo glamour ed eleganza, a regalare bellezza dal piglio rilassato ci pensano le tante star che, giorno dopo giorno, vengono avvistate nel loro tempo libero tra le strade dell'assolata città della Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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