Festival di Cannes 2026 | il summer lob di Isabella Ferrari e i beauty look casual più belli delle star
Al Festival di Cannes 2026, le star si mostrano anche con look di bellezza più semplici e rilassati durante le ore diurne, lontano dai riflettori. Tra acconciature eleganti e make-up curati, sono molte le celebrità che scelgono di sfoggiare un aspetto naturale e informale. Di giorno, le star preferiscono spesso look più casual, mettendo in evidenza la loro bellezza senza eccessi e mantenendo un tono più disteso rispetto alle serate di gala.
Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo. Mentre i red carpet di questa 79esima edizione si susseguono senza sosta spargendo glamour ed eleganza, a regalare bellezza dal piglio rilassato ci pensano le tante star che, giorno dopo giorno, vengono avvistate nel loro tempo libero tra le strade dell'assolata città della Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Festival di Cannes 2026: il messy bun di Bella Hadid e i beauty look casual più belli delle star
Leggi anche: Festival di Cannes 2026: il mini mullet wet di Kristen Stewart e i beauty look casual più belli delle star
Eterea, stile anni 80: appare Gillian Anderson al Festival di Cannes 2026 Dominique Charriau Mi piace molto quest'attrice che era sulla Croisette per la presentazione del film Teenage Sex And Death At Camp Miasma di Jane Schoenbrun, dove Gillian è u facebook
ringrazio i tanti spettatori che nel week end hanno scelto il #cinema di #effettonotte su #tv2000 da #cannes79. se volete rivedere la puntata la trovate qui su #play2000 Il Festival di Cannes e i suoi protagonisti - 15.05.2026 x.com
Georgina Rodriguez in Georges Hobeika F/W 2011 Couture alla proiezione di Fjord durante il 79° Festival Internazionale del Film di Cannes al Palais des Festivals di Cannes - 18 maggio 2026 reddit
Sharon Stone è la diva di Cannes 2026: il suo look voluminoso rompe le regole di stile del FestivalSharon Stone è tornata al Festival di Cannes in occasione della prima del film Fjord. Sul red carpet è apparsa raggiante tra una cascata di cristalli e una nuova acconciatura e ha sfidato le regole di ... fanpage.it
Festival di Cannes 2026: la tendenza Bianco & Nero protagonista dei look da giorno delle starIl nero? Sempre chic. Ma a volte troppo serio, notturno, da tappeto rosso. Il bianco? Sempre chic. Ma a volte troppo informale. Ci sarebbe il grigio, via di mezzo perfetta fra i due (non) colori per e ... vogue.it