Milan-Udinese 0-3 lo sfogo di Salvini | Ci avete abituato alla mediocrità Non avete rispetto per i tifosi

Dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese, con il punteggio di 0-3, il segretario di un partito politico ha commentato pubblicamente la partita. Ha criticato il livello della squadra, affermando che ha abituato i tifosi alla mediocrità e ha accusato il club di mancare di rispetto ai supporter. La dichiarazione è stata diffusa attraverso un post sui social network, poche ore dopo il risultato finale.

Il Milan viene disintegrato dall'Udinese che si impone per 3-0 ed espugna San Siro. Brutto stop per la squadra di Massimiliano Allegri, che dopo la sconfitta di Napoli si ferma anche contro l'Udinese: si tratta della terza partita persa delle ultime quattro. Al termine del match, i tifosi rossoneri si sono riversati in massa sui social per esprimere il proprio malcontento nei confronti di giocatori, allenatore e società. Tra i più infuriati al termine di Milan-Udinese anche Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio dei ministri e noto tifoso rossonero. Il politico si è lasciato andare nei commenti del post pubblicato dal club su Instagram.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese 0-3, lo sfogo di Salvini: “Ci avete abituato alla mediocrità. Non avete rispetto per i tifosi” Milan-Inter, Billy Costacurta scatenato: "Ma ci avete rotto i c***"Nel post-partita di Milan-Inter (vinto 1-0 dai rossoneri), il tocco con il braccio di Ricci in area nel finale, non sanzionato con rigore... Cremonese Milan, scambio di cori tra tifoserie: arriva lo sfottò sulla lotta Scudetto. Avete sentito?Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri: superata la concorrenza della Premier League per un giovane talento! Ecco di chi si tratta Mercato...