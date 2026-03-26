Durante un evento presso le Gallerie d’Italia di Napoli, la cantante ha presentato il suo nuovo album di inediti intitolato

Patty Pravo presenta nei musei il nuovo album di inediti Opera (Nar International – AdaWarner Music Italy). Un'iniziativa che si inserisce all'interno delle celebrazioni per i 60 anni di carriera, ricorrenza per la quale l'artista ha voluto offrire al pubblico un album che unisce un intenso lavoro di ricerca musicale alle arti grafiche, al disegno e alla pittura, nell'evoluzione estetica che l’ha sempre caratterizzata. L’iniziativa è stata pensata anche per i giovani, a cui Patty Pravo è da sempre molto attenta: uno stimolo a frequentare i musei, luoghi non solo di Cultura e di Arte ma di incontro, dialogo e crescita. Un... 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Patty Pravo presenta il nuovo album 'Opera' alle Gallerie d'Italia di Napoli, in dialogo con Giovanni Caccamo

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“Opera” è un singolo di Patty Pravo, pubblicato il 25 febbraio 2026 come terzo estratto dal suo ventinovesimo album in studio omonimo. Il brano è stato presentato in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, classificandosi al ventiquattresimo posto nella - facebook.com facebook

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