Dalla riapertura dei luoghi sacri alla ripresa dei flussi turistici | Mariagrazia Falcone racconta il ruolo di Israele come crocevia spirituale culturale e umano

Dopo un periodo di chiusure e restrizioni, i luoghi sacri sono stati riaperti e i flussi turistici sono ripresi. In questo contesto, la figura di Mariagrazia Falcone si occupa di descrivere Israele come un punto di incontro tra spiritualità, cultura e umanità. La parola “shalom” rappresenta un saluto, ma anche un desiderio di pace che collega diverse culture, religioni e popoli.

La parola chiave è “shalom”. Pace. Un saluto, certo, ma anche un auspicio profondo che attraversa culture, religioni e popoli. È da qui che prende avvio il dialogo con Mariagrazia Falcone, Direttore Ufficio Stampa & Pr – Turismo Religioso dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, intervistata dall’editore Antonio Nesci ai microfoni di Fast News Platform. Un confronto che si sviluppa in un momento storico delicato, ma anche carico di segnali di ripartenza, a partire dalla riapertura dei luoghi di culto a Gerusalemme. La città simbolo della spiritualità mondiale, Gerusalemme, torna lentamente alla normalità. Oggi è nuovamente possibile accedere ai principali siti religiosi.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Dalla riapertura dei luoghi sacri alla ripresa dei flussi turistici: Mariagrazia Falcone racconta il ruolo di Israele come crocevia spirituale, culturale e umano Notizie correlate Carta di Amalfi, siglato l’accordo per la gestione dei flussi turistici“I temi portati al centro del dibattito dal nostro Summit, meno di un anno fa, sono oggi una priorità nazionale – dichiarano all’unisono tutti i... Israele, i luoghi sacri di Gerusalemme desertiDomenica i luoghi più sacri di Gerusalemme erano quasi deserti, poiché la guerra in Iran ha sconvolto la Pasqua ebraica e quella cristiana.