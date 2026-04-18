I mercati hanno mostrato segnali di ripresa, con il prezzo del petrolio inizialmente in calo. Tuttavia, la situazione si è complicata quando l’Iran ha minacciato di chiudere lo Stretto di Hormuz nel caso in cui gli Stati Uniti mantenessero il blocco dei porti iraniani. La giornata è stata caratterizzata da tensioni crescenti, dopo che Teheran aveva annunciato la riapertura delle sue acque alle navi commerciali il giorno precedente.

Nelle ultime ore l'Iran ha minacciato di chiudere lo strategico Stretto di Hormuz se gli Stati Uniti avessero mantenuto il blocco dei porti iraniani, dopo aver annunciato il giorno precedente la sua completa riapertura alle navi commerciali. La ripresa del traffico attraverso lo stretto è stata accolta con favore dai mercati e a Washington, con il presidente statunitense Donald Trump che ha dichiarato all'AFP che un accordo di pace è "molto vicino" e ha affermato che l'Iran aveva accettato di consegnare il suo uranio arricchito, un punto chiave nei negoziati. "Lo otterremo, lo riporteremo negli Stati Uniti molto presto", ha dichiarato il presidente repubblicano durante un comizio del movimento conservatore Turning Point USA a Phoenix, in Arizona.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercati in ripresa, petrolio in calo e poi la doccia fredda su Hormuz: riapertura in bilico

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