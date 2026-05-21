Nella giornata di oggi si sono svolti incontri tra rappresentanti della Regione e i sindaci dei comuni di Città di Castello, Citerna e San Giustino. La discussione riguardava questioni amministrative e progetti in corso nei rispettivi territori. La riunione si è svolta presso la Galleria della Guinza e ha visto partecipazione di funzionari regionali e amministratori locali, con il principale obiettivo di affrontare temi di interesse comune e programmare interventi futuri. Sul tavolo sono emersi diversi punti di divergenza tra le parti coinvolte.

CITTÀ DI CASTELLO – "L’incontro coi sindaci di Città di Castello, Citerna e San Giustino era per valutare le ricadute territoriali del progetto E78, nel tentativo di costruire un equilibrio tra l’obiettivo della realizzazione di un’opera strategica e la salvaguardia dei territori dell’ Altotevere attraversati dalla strada": così l’assessore regionale Francesco De Rebotti risponde al deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria e componente della Commissione Trasporti della Camera che si era pubblicamente rammaricato di aver appreso dell’incontro solo dopo, senza essere stato coinvolto. L’assessore regionale riferisce "i contenuti condivisi coi sindaci (Luca Secondi, Stefano Veschi ed Enea Paladino) di diversa estrazione politica, ma che hanno, tutti, principalmente a cuore i destini delle proprie comunità", precisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galleria della Guinza. Scontro Regione-Lega

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Galleria della Guinza

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