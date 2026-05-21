Scontro sulla Due Mari | Lega e assessore si sfidano sulla Guinza

Lo scontro tra la Lega e l’assessore locale si concentra sulla gestione della Galleria della Guinza, un punto critico sulla strada tra San Giustino e Umbertide. La discussione riguarda le modalità di intervento sulla viabilità e le decisioni prese dalle autorità amministrative in merito alla manutenzione del tunnel. Le divergenze tra le parti si sono amplificate in un contesto di tensione politica, con il tema della sicurezza e delle modalità di intervento che rimangono al centro del confronto pubblico.

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? Domande chiave Come cambierà la viabilità tra San Giustino e Umbertide?. Perché la gestione della Galleria della Guinza divide le amministrazioni?. Chi gestirà i 14 milioni destinati alla progettazione della seconda canna?. Quali conseguenze avrà il progetto E78 sulla sicurezza del territorio?.? In Breve Lega stanziata 14 milioni di euro per la progettazione esecutiva della seconda canna.. De Rebotti coinvolge amministrazioni di Città di Castello, San Giustino e Citerna.. Il vecchio percorso montano presenta criticità al valico di Bocca Trabaria a 1.049 metri.. Progetto E78 mira a superare le difficoltà del collegamento tra Marche e Umbria.. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla Due Mari: Lega e assessore si sfidano sulla Guinza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Udine, scontro sulla ZTL: commercianti e politica si sfidano in TVIl dibattito sulla gestione della mobilità urbana e sulle restrizioni della Zona a Traffico Limitato a Udine si sposterà stasera in televisione, con... Sulla sicurezza si scalda lo scontro tra Lega e Futuro nazionaleSulla sicurezza suona il gong tra la Lega e Futuro nazionale, il partito di Vannacci, l’europarlamentare uscito dal Carroccio non senza polemiche.