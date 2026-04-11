Scontro all' imbocco della galleria tra uno scooter e una bici | giovane ciclista trasportata in ospedale

Oggi pomeriggio si è verificato un incidente tra uno scooter e una bicicletta all’ingresso di una galleria nella zona di Ancona. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Gialla per soccorrere una giovane ciclista, che è stata successivamente trasportata in ospedale. La dinamica esatta dell’accaduto e eventuali dettagli sulle condizioni della donna non sono ancora stati resi noti.

ANCONA – Intervento del personale della Croce Gialla nel pomeriggio di oggi per un incidente avvenuto tra mezzi a due ruote. Ad avere la peggio una ragazza di origini straniere alla guida di una bicicletta, scontratasi all’imbocco della galleria San Martino con uno scooter. Dopo essere stata.🔗 Leggi su Anconatoday.it Investita da uno scooter in via Zara: 82enne trasportata in ospedaleIncidente alle 9:30 di questa mattina, quando una donna di 82 anni è stata investita da uno scooter in via Zara, nei pressi dei cassonetti dei... Scontro tra un'auto e una moto: una ragazzina trasportata in ospedaleUn incidente stradale si è verificato ieri, domenica di Pasqua, a Caserta e ha visto coinvolte un'auto e una moto.