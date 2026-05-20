L’edizione 2026 della “Festa delle Feste” si è svolta a San Severo, attirando migliaia di visitatori. L’evento ha coinvolto diverse attività che hanno unito tradizione religiosa e spettacoli pubblici. Durante i giorni della festa sono stati organizzati momenti di preghiera, processioni e esibizioni artistiche. La manifestazione ha visto la partecipazione di cittadini e visitatori provenienti da diverse regioni, con un afflusso notevole nelle aree centrali della città. La festa si è conclusa con un grande spettacolo pirotecnico.

Per diversi giorni San Severo ha accolto migliaia di fedeli, turisti e visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, restituendo l’immagine di una città viva, accogliente e profondamente legata alla propria Patrona. Il centro cittadino si è trasformato in un grande palcoscenico di emozioni, dove il sacro e il popolare si sono intrecciati in un’atmosfera unica e coinvolgente. Profonda gratitudine anche alla Chiesa locale e al Vescovo Mons. Giuseppe Mengoli, la cui presenza al Pontificale, agli appuntamenti religiosi e alla solenne processione domenicale ha rappresentato un importante segno di vicinanza spirituale alla comunità. Grande partecipazione anche per le celebri batterie alla sanseverese e per i “fujenti”, autentico simbolo della tradizione locale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - San Severo e la “Festa delle Feste”: l’edizione 2026 conquista migliaia di persone tra fede, tradizione e spettacolo

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San Severo, tutto pronto per festa delle feste in onore Maria SS del Soccorso: fede e tradizione

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