Esplosione davanti all’ambasciata Usa a Oslo il video dei danni a uno degli ingressi della sede

Durante la notte, un'esplosione ha danneggiato uno degli ingressi dell’ambasciata statunitense a Oslo. La polizia locale ha confermato che non ci sono stati feriti e che i danni materiali sono limitati. Al momento, si sta valutando se si tratti di un atto terroristico, anche se le indagini sono ancora in corso e considerano altre possibili cause.

La polizia di Oslo ha dichiarato che l' esplosione avvenuta durante la notte presso l'ambasciata statunitense in Norvegia, che non ha causato feriti e lievi danni materiali, potrebbe essere stata un atto terroristico, ma ha sottolineato che la polizia sta indagando anche su altri moventi. "Una delle ipotesi è che si tratti di un atto terroristico ", ha dichiarato in un'intervista all'emittente pubblica Nrk il capo dell'unità congiunta per le indagini e l'intelligence della polizia Frode Larsen. "Ma non siamo completamente fermi a questo. Dobbiamo essere aperti alla possibilità che ci possano essere altre cause dietro quanto accaduto", ha detto, parlando a margine di una conferenza stampa.