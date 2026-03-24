Siena, 24 marzo 2026 – “Abusivi nella Casa dello Studente in via XXIV Maggio”. Nonostante l’allarme lanciato nei giorni scorsi dai residenti nel quartiere di San Prospero, continua a destare preoccupazione lo stato di degrado in cui si trova l’edificio. “Anche domenica sera abbiamo assistito a strani movimenti nella zona – racconta Giovanbattista Zona, promotore di un gruppo spontaneo che conta circa 500 residenti – mentre di notte si vedono luci accese all’interno del palazzo. E’ gente che entra abusivamente dall’ingresso di via Montecengio. Di recente sono state trovate anche delle siringhe. E’ evidente che vanno nella struttura per drogarsi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa dello Studente nel degrado: “Forzato uno degli ingressi, trovate anche delle siringhe”

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