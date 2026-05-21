A poche settimane dalla scadenza del contratto, il futuro dell’attaccante serbo della Juventus è ancora incerto. Ultimamente si sono fatte avanti voci che indicano un possibile trasferimento alla Roma, ma al momento non ci sono annunci ufficiali o conferme da parte delle parti coinvolte. La situazione attuale vede il giocatore concentrato sulla stagione in corso, mentre le trattative tra le società sembrano ancora in fase di sviluppo. La questione rimane aperta fino a ulteriori aggiornamenti ufficiali.

A poche settimane dalla scadenza del contratto il futuro dell’attaccante serbo della Juventus resta avvolto nel mistero. Prima il calcio di punizione messo a segno contro l’Hellas Verona, poi la rete decisiva realizzata dopo appena 12 secondi a Lecce. Dusan Vlahovic si è presentato così dopo il lungo stop che lo ha tenuto fermo ai box quasi 5 mesi, ma la sua permanenza alla Juventus non appare per nulla scontata e non sono esclusi colpi di scena in tal senso. Dusan Vlahovic (Ansa Foto) – calciomercato.it L’attaccante serbo classe 2000 piace al Milan e ad altri club europei, ma ora spunta una pretendente a sorpresa: secondo l’esperto di mercato di ‘SportMediaset’, Orazio Accomando, Vlahovic sarebbe infatti finito nel mirino della Roma in vista del prossimo anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Futuro Vlahovic, adesso spunta la Roma: cosa sta succedendo

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