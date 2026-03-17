Futuro Dybala cosa sta succedendo con la Roma?

Paulo Dybala ha il contratto con la Roma che scade il 30 giugno 2026. Finora, non è stato programmato alcun incontro tra il giocatore e i vertici del club, e non ci sono proposte ufficiali sul tavolo. La situazione rimane aperta, senza annunci o dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La questione sul futuro del calciatore resta quindi da definire.

Paulo Dybala ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026. A Trigoria nessun incontro è stato fissato e nessuna proposta è sul tavolo. La Roma ha già chiarito che un eventuale rinnovo dovrà passare da una riduzione significativa dell’ingaggio rispetto agli attuali 8 milioni netti. Nel frattempo il Boca Juniors non smette di chiamare. La Joya aspetta, ma il tempo stringe. 8 milioni, gli infortuni e il muro della Roma. Il contratto dell’argentino scade il 30 giugno 2026. A gennaio 2025 era scattato il rinnovo automatico, legato al raggiungimento del 50% delle presenze. Il matrimonio è proseguito di un anno per via della clausola contrattuale, ma i problemi fisici del giocatore sono rimasti irrisolti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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