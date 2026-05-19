laura ravetto lascia la lega e passa a futuro nazionale di vannacci

Laura Ravetto, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega, ha annunciato il suo passaggio da questa formazione politica a Futuro Nazionale, il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. La decisione arriva dopo aver lasciato il partito di appartenenza e si concretizza con il passaggio al nuovo gruppo politico. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base della scelta.

Laura Ravetto, deputata e responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio e passa con il generale Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale. La notizia è stata anticipata dal sito di Repubblica. «È la prima big del Carroccio - si legge - a passare con l’ex parà e il suo Futuro nazionale» e i «fedelissimi del generale giurano che Ravetto non sarà l’unica. Altri esponenti leghisti sarebbero pronti a seguirla nelle prossime settimane». «Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all’interno di Futuro Nazionale. Si tratta di una personalità politica di consolidata esperienza, con cinque legislature in Parlamento e... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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