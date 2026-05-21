Il 27 ottobre, prima di lasciare Napoli, l’ex allenatore ha visitato il Comune, incontrando il sindaco Gaetano Manfredi. La visita si è svolta in modo riservato e si è conclusa con un breve scambio di parole tra i due. Non sono stati diffusi dettagli sui contenuti dell’incontro, né dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La visita si inserisce in un momento di discussione sulle future opportunità professionali dell’ex tecnico.

Prima di lasciare Napoli, Antonio Conte è stato al Comune per un incontro con il sindaco Gaetano Manfredi. Un gesto che dice tutto sul rapporto viscerale che si è creato tra l’allenatore e una città che lo ha adottato come uno dei suoi. E dalle parole del primo cittadino, raccolte da Il Mattino, emerge qualcosa di più di un semplice saluto. Cittadinanza onoraria per Conte? L’ipotesi si fa concreta. Intervistato da Il Mattino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi non ha nascosto l’emozione dell’incontro con Conte: “È stata una chiacchierata molto piacevole. Non abbiamo parlato del Napoli, del suo rapporto con la società, ma di Napoli alla quale il mister si sente molto legato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Futuro Conte, c’è un’potesi concreta: le parole del sindaco Manfredi

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