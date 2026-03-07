Volenza sessuale su bambino di 3 anni arresto finto operatore Asia al centro commerciale Birreria di Secondigliano
Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri al centro commerciale Birreria di Secondigliano dopo una colluttazione. Indossava una tuta di Asia, ma non lavora per l'azienda. La polizia ha fermato l'uomo in seguito a un episodio di violenza sessuale su un bambino di 3 anni.
