Un uomo di 47 anni è stato arrestato al centro commerciale La Birreria di Secondigliano dopo che una donna ha segnalato alle forze dell’ordine una presunta violenza sessuale su un bambino di tre anni. L’episodio è stato segnalato tramite una telefonata al 112, attimi di tensione e paura si sono verificati nel centro commerciale. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto.

Attimi di terrore al centro commerciale La Birreria di Secondigliano. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale in danno di un bambino. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel centro commerciale. Dagli accertamenti emerge che poco prima un uomo avrebbe "toccato" un bambino. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 19 in una libreria. Una coppia è con il bambino di 3 anni e stanno dando un'occhiata in giro. Tra un titolo e l'altro qualche secondo di distrazione. Un uomo sulla cinquantina è seduto su uno sgabello. Il piccolo gironzola tra i corridoi della libreria quando si avvicina a quell'uomo che indossa la tuta della nettezza urbana ASIA in fondo al negozio.

© Ilmattino.it - Napoli, violenza sessuale su un bambino di tre anni al centro commerciale La Birreria: arrestato 47enne

