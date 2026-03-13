Cava tutto pronto per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria | intervento da 400mila euro

A Cava partiranno il 16 marzo i lavori per realizzare una nuova rotatoria all'intersezione tra via Santoriello, via Arti e via Mestieri. L'intervento, che ha un costo di 400 mila euro, prevede la sistemazione dell'incrocio con lavori di nuova costruzione. La fase dei lavori durerà alcune settimane e interesserà le strade coinvolte nel progetto.

La nuova opera rientra in un accordo di programma con il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno (ASI), finalizzato con la concessione di un finanziamento di 400mila euro Al via, dal prossimo 16 marzo, i lavori di realizzazione della rotatoria all'intersezione di via Santoriello con via Arti e Mestieri. La nuova opera rientra in un accordo di programma con il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Salerno (ASI), finalizzato con la concessione di un finanziamento di 400mila euro. La procedura di gara per l'esecuzione dei lavori si è conclusa con l'aggiudicazione alla ditta FREN srl. L'importante intervento prevede la...