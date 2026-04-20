Bagnacavallo partono i lavori di ristrutturazione alla caserma dei Carabinieri | un intervento da 890mila euro

Questa mattina sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri situata in via F a Bagnacavallo. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 890.000 euro e riguarda gli interventi di miglioramento e riqualificazione degli spazi. La ristrutturazione durerà diversi mesi e coinvolgerà vari settori della struttura. La notizia è stata confermata dall’amministrazione comunale.