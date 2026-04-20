Bagnacavallo partono i lavori di ristrutturazione alla caserma dei Carabinieri | un intervento da 890mila euro
Questa mattina sono stati avviati i lavori di ristrutturazione della caserma dei Carabinieri situata in via F a Bagnacavallo. L’intervento prevede un investimento complessivo di circa 890.000 euro e riguarda gli interventi di miglioramento e riqualificazione degli spazi. La ristrutturazione durerà diversi mesi e coinvolgerà vari settori della struttura. La notizia è stata confermata dall’amministrazione comunale.
Questa mattina sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri di Bagnacavallo, in via F.lli Bedeschi 10. Alla consegna dei lavori erano presenti il sindaco Matteo Giacomoni, l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli, il maggiore Cosimo Friolo, comandante della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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Lo spettacolo in scena al Teatro Goldoni di Bagnacavallo martedì 21 e mercoledì 22 aprile alle ore 21. - facebook.com facebook