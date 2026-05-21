Furto notturno di preziose carte da collezione Pokemon a Falcomics denunciati tre minorenni

Nella notte, tre minorenni sono stati individuati poco dopo aver rubato preziose carte da collezione Pokémon durante il festival dedicato a fumetti e cultura pop a Falcomics. Il furto si è verificato nel locale dedicato agli appassionati, e grazie alle indagini rapide delle forze dell'ordine, i giovani sono stati denunciati. L'evento si è svolto in un momento di grande afflusso di pubblico, e il colpo ha coinvolto un'area dedicata ai collezionisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui