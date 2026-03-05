Piombano due rapinatori terrore nel tempio delle carte da collezione Pokémon

Due rapinatori hanno fatto irruzione in un negozio di carte da collezione Pokémon, creando scompiglio tra i clienti e il personale. Durante l'assalto, hanno portato via un bottino non specificato e, al momento della fuga, una Tesla ha rifiutato di partire, costringendo i malviventi a utilizzare un diversivo per allontanarsi. La scena si è svolta in un ambiente trasformato in un vero e proprio incubo.

A Veglie legati il gestore di un negozio per la vendita online e un amico, ma i banditi falliscono la fuga in Tesla, che non riescono ad accendere, e scappano con la Volvo del padre. Bottino perso Il gestore, un giovane di 26 anni, si trovava con un amico, quando due individui con il volto coperto e incappucciati hanno fatto improvvisamente irruzione nel locale. Uno dei malviventi, armato di pistola, ha immobilizzato i malcapitati, arrivando a legarli per impedire loro ogni reazione. La dinamica ha preso una piega inaspettata una volta fuori dall'ufficio. I malviventi sono saliti a bordo della Tesla, ma non sono riusciti ad avviare il veicolo elettrico.