Furto notturno al Comune di Agropoli | è caccia ai ladri
Nella notte, un furto è stato messo a segno all’interno del municipio di Agropoli. I ladri sono penetrati nell’edificio e hanno preso di mira l’ufficio Anagrafe, entrando senza autorizzazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini, al momento in corso per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora arrestato e le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte. La situazione resta sotto attenzione mentre si cercano elementi utili alle indagini.
Colpo nella notte al municipio di Agropoli, dove ignoti si sono introdotti all’interno della casa comunale prendendo di mira l’ufficio Anagrafe. I ladri, secondo una prima ricostruzione, avrebbero forzato uno degli ingressi del Comune riuscendo poi a raggiungere gli uffici amministrativi e a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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