Furto notturno al Comune di Agropoli | è caccia ai ladri

Nella notte, un furto è stato messo a segno all’interno del municipio di Agropoli. I ladri sono penetrati nell’edificio e hanno preso di mira l’ufficio Anagrafe, entrando senza autorizzazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini, al momento in corso per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora arrestato e le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte. La situazione resta sotto attenzione mentre si cercano elementi utili alle indagini.

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