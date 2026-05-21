Furto notturno al Comune di Agropoli | è caccia ai ladri

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un furto è stato messo a segno all’interno del municipio di Agropoli. I ladri sono penetrati nell’edificio e hanno preso di mira l’ufficio Anagrafe, entrando senza autorizzazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini, al momento in corso per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora arrestato e le forze dell’ordine stanno esaminando le prove raccolte. La situazione resta sotto attenzione mentre si cercano elementi utili alle indagini.

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Colpo nella notte al municipio di Agropoli, dove ignoti si sono introdotti all’interno della casa comunale prendendo di mira l’ufficio Anagrafe. I ladri, secondo una prima ricostruzione, avrebbero forzato uno degli ingressi del Comune riuscendo poi a raggiungere gli uffici amministrativi e a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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