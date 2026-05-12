Furto notturno a Il Chiosco di Zia Giò | è caccia ai ladri

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì e martedì, un bar di Capaccio Paestum è stato preso di mira da ladri che si sono introdotti forzando una finestra del bagno. Il locale, conosciuto come “Il Chiosco di Zia Giò” e situato in via Marittima alla località Laura, è stato visitato dai malviventi che hanno portato via alcuni oggetti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e le indagini.

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Ancora ladri in azione a Capaccio Paestum. Nella notte tra lunedì e martedì, ignoti si sono introdotti all'interno del noto bar “Il Chiosco di Zia Giò”, situato in via Marittima alla località Laura, dopo aver forzato la finestra del bagno. E, in pochi minuti, sono riusciti a rubare circa 300 euro.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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