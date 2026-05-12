Furto notturno a Il Chiosco di Zia Giò | è caccia ai ladri

Nella notte tra lunedì e martedì, un bar di Capaccio Paestum è stato preso di mira da ladri che si sono introdotti forzando una finestra del bagno. Il locale, conosciuto come “Il Chiosco di Zia Giò” e situato in via Marittima alla località Laura, è stato visitato dai malviventi che hanno portato via alcuni oggetti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e le indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui