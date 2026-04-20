Furto notturno all’Ufficio Anagrafe di Battipaglia | danni superiori al bottino

Nella notte, intorno alle 4, un furto ha preso di mira gli uffici dell’Anagrafe del Comune di Battipaglia, situati in via Plava. I ladri hanno causato danni ai locali, mentre il bottino recuperato è risultato di scarso valore. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Colpo nella notte, intorno alle ore 4, nei locali dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Battipaglia, situato in via Plava. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a introdursi negli uffici comunali dopo aver forzato una finestra esterna. Una volta all’interno, avrebbero creato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Reggio Emilia: furto notturno in un’hamburgeria, 4500 euro di danniUn’improvvisa incursione notturna ha colpito il ristorante hamburgeria Welly, situato nel cuore di Reggio Emilia all’incrocio tra corso Garibaldi e... Leggi anche: Colpo notturno in un bar-tabacchi: furto e danni per 15.000 euro Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Apertura dell'anagrafe (senza appuntamento) per il rilascio della carta d'identità elettronica; Addio alla carta d'identità cartacea: a Ravenna e nel forese aperture straordinarie per il rinnovo elettronico; Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto: come chiedere la Cie e perché affrettarsi; Battipaglia. Dal 3 agosto obbligatorio la carta d’identità elettronica, stop a quella cartacea. Ecco come fare. Furto all’Anagrafe di Battipaglia: ufficio sventrato per pochi spiccioliNotte di vandalismo a Battipaglia: ignoti fanno irruzione nell'Ufficio Anagrafe di via Plava. Danni alla struttura ma bottino misero. Cresce l'allarme sicurezza ... infocilento.it Doppio furto in Comune a Cesena, denunciati una 18enne e il fratello minorenneCesena, 16 gennaio 2025 – Sono una ragazza di 18 anni e suo fratello appena quattordicenne gli autori di due incursioni notturne negli uffici dell’anagrafe del Comune di Cesena in piazza del Popolo. ilrestodelcarlino.it Maurizio Schettino, impiegato pubblico all'ufficio d'anagrafe di Pagani, rompe il silenzio dopo il grave atto vandalico subito nei giorni scorsi.L’auto di Schettino, parcheggiata nell'area destinata ai dipendenti durante l'orario di lavoro, è stata pesantemente dann - facebook.com facebook