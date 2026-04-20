Furto notturno all’Ufficio Anagrafe di Battipaglia | danni superiori al bottino

Da salernotoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, intorno alle 4, un furto ha preso di mira gli uffici dell’Anagrafe del Comune di Battipaglia, situati in via Plava. I ladri hanno causato danni ai locali, mentre il bottino recuperato è risultato di scarso valore. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Colpo nella notte, intorno alle ore 4, nei locali dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Battipaglia, situato in via Plava. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sarebbero riusciti a introdursi negli uffici comunali dopo aver forzato una finestra esterna. Una volta all’interno, avrebbero creato.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Reggio Emilia: furto notturno in un’hamburgeria, 4500 euro di danniUn’improvvisa incursione notturna ha colpito il ristorante hamburgeria Welly, situato nel cuore di Reggio Emilia all’incrocio tra corso Garibaldi e...

Leggi anche: Colpo notturno in un bar-tabacchi: furto e danni per 15.000 euro

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Apertura dell'anagrafe (senza appuntamento) per il rilascio della carta d'identità elettronica; Addio alla carta d'identità cartacea: a Ravenna e nel forese aperture straordinarie per il rinnovo elettronico; Carta d'identità cartacea non più valida dal 3 agosto: come chiedere la Cie e perché affrettarsi; Battipaglia. Dal 3 agosto obbligatorio la carta d’identità elettronica, stop a quella cartacea. Ecco come fare.

ufficio anagrafe di furto notturno all ufficioFurto all’Anagrafe di Battipaglia: ufficio sventrato per pochi spiccioliNotte di vandalismo a Battipaglia: ignoti fanno irruzione nell'Ufficio Anagrafe di via Plava. Danni alla struttura ma bottino misero. Cresce l'allarme sicurezza ... infocilento.it

Doppio furto in Comune a Cesena, denunciati una 18enne e il fratello minorenneCesena, 16 gennaio 2025 – Sono una ragazza di 18 anni e suo fratello appena quattordicenne gli autori di due incursioni notturne negli uffici dell’anagrafe del Comune di Cesena in piazza del Popolo. ilrestodelcarlino.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.