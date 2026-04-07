Furto in gioielleria sparisce un bottino da oltre 10mila euro | si indaga

Un furto si è verificato presso una gioielleria situata nel centro commerciale Top Center di Trento. I ladri hanno portato via una quantità di preziosi dal valore complessivo superiore a 10 mila euro. La refurtiva comprende principalmente anelli, orecchini, collane e ciondoli. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’episodio.

Le dinamiche del colpo sono simili a quelle altri episodi avvenuti qualche mese fa in altri negozi del centro commerciale di Trento Ammonta a oltre 10 mila euro il valore complessivo della merce rubata alla gioielleria “Orofino” al centro commerciale Top Center di Trento; nella refurtiva c’erano principalmente preziosi: anelli, orecchini, collane e ciondoli. Il colpo è avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile e a scoprire il fatto sono stati i commercianti dei negozi vicini e gli addetti alle pulizie, giunti sul posto di lavoro alle prime ore del mattino. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero entrati al centro commerciale già la sera del giorno prima riuscendo a disattivare l’allarme ed entrare nel negozio senza lasciare tracce né segni di scasso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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