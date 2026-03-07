La Polizia Locale recupera un’auto rubata al veicolo erano state applicate targhe anch' esse provento di furto

La Polizia Locale ha rinvenuto un'auto rubata nei pressi del supermercato Eurospar in via Patrignani a Santarcangelo. Il veicolo, una Lancia Y, presentava targhe anch’esse risultate provento di furto. Gli agenti hanno individuato e sottoposto a verifica il veicolo durante un servizio di controllo sul territorio. Il procedimento ha portato al recupero del veicolo rubato e delle targhe associate.

Il veicolo sottratto a Bologna nel settembre scorso è stato rinvenuto a Santarcangelo. Le targhe, invece, erano state rubate a Rimini Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale impegnati in un servizio di controllo nel territorio di Santarcangelo, nei pressi del supermercato Eurospar in via Patrignani, hanno individuato un’autovettura Lancia Y che a seguito di accertamenti più approfonditi è risultata oggetto di furto. Il veicolo infatti era stato rubato il 16 settembre scorso a Bologna. Durante le verifiche è emerso inoltre che sull’auto erano state applicate targhe di immatricolazione appartenenti a un altro veicolo, una Fiat di proprietà di un cittadino riminese, che ne aveva denunciato il furto il 18 settembre 2025. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il conducente fugge all'alt, la Polizia Locale recupera un autocarro rubato un veicolo rubatoDopo un breve inseguimento la pattuglia di Castelfranco ha restituito al legittimo proprietario il mezzo oggetto di furto.

La polizia locale trova auto rubata. Forse usata per numerosi furtiQuella macchina era stata rubata da Ancona e in queste ore è stata ritrovata a Osimo.

