Furto di rame nell’albergo dimesso | predone di oro rosso beccato all’Hotel Terme con 71 kg di cavi

Un uomo è stato sorpreso all’interno di un hotel in dismissione mentre tentava di sottrarre circa 71 chilogrammi di cavi di rame. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto il furto prima che l’uomo potesse portare via il materiale. Il rame, considerato oro rosso, era stato preso dall’edificio ormai chiuso, e il soggetto coinvolto è stato fermato sul posto. I cavi erano pronti per essere venduti sul mercato nero.

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