Furto di rame nell’albergo dimesso | predone di oro rosso beccato all’Hotel Terme con 71 kg di cavi

Da ilgiorno.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato sorpreso all’interno di un hotel in dismissione mentre tentava di sottrarre circa 71 chilogrammi di cavi di rame. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto il furto prima che l’uomo potesse portare via il materiale. Il rame, considerato oro rosso, era stato preso dall’edificio ormai chiuso, e il soggetto coinvolto è stato fermato sul posto. I cavi erano pronti per essere venduti sul mercato nero.

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Angolo Terme (Brescia) – Ha cercato di rubare diversi chili di rame, che poi avrebbe venduto al mercato nero. Nel pomeriggio di ieri, 20 maggio, i Carabinieri della Stazione di Darfo Boario Terme hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un uomo di 37 anni, gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. L'intervento dei militari è scaturito a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa tramite il Numero Unico di Emergenza 112. La pattuglia si è recata immediatamente presso l'albergo oramai dismesso “Hotel Terme”, situato nel territorio comunale di Angolo Terme, per verificare la presenza di estranei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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