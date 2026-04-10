Furto nella sede della Pastorale diocesana dei Migranti a Torino | rubati computer telefoni e altro materiale

Nella notte, qualcuno ha fatto irruzione nella sede della Pastorale diocesana dei Migranti situata in via Cottolengo a Torino. Durante il furto sono stati portati via computer, telefoni e altri materiali presenti negli uffici. La Polizia sta indagando sull’accaduto e sta verificando eventuali telecamere di sorveglianza nella zona. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità o sul valore della refurtiva.

Uno o più ladri si sono introdotti, nella notte, nella sede della Pastorale diocesana dei Migranti in via Cottolengo a Torino. Nella sede del Distretto sociale Barolo sono stati rubati diversi computer, telefoni e altri materiali necessari per lo svolgimento delle attività di accoglienza e degli. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Furto durante la partita: ladro rintracciato grazie al gps di uno dei telefoni rubati Furto al liceo Michelangiolo, rubati decine di computerDecine di computer rubati al liceo ginnasio Michelangiolo di via della Colonna, a Firenze. Temi più discussi: Furto nella Onlus, rubato cibo per i bimbi; Maxi colpo a Roma: assaltata la gioielleria Peroso, caccia alla banda dell'Audi. I titolari: Non siamo tutelati; Rivolta d'Adda - Furto a Ildebranda; Dall’intrusione all’indagine: Nessun furto o danno. Ma protocolli rafforzati. Torino, raid nella sede della Pastorale migranti: rubati computer e telefoniUn nuovo colpo in un luogo simbolo dell’accoglienza torinese. Questa notte, a Torino, è stata vandalizzata la sede della Pastorale diocesana migranti, all’interno del distretto sociale Barolo, con il ... giornalelavoce.it Pastorale diocesana migranti, vandalizzata la sede al distretto Barolo, rubati pc e telefoniE' amareggiato il responsabile Sergio Durando che però dice: Quanto accaduto non modificherà lo stile di accoglienza, di servizio e di ascolto ... rainews.it Catania, nasconde merce dentro la borsa e tenta di uscire senza pagare: arrestata 35enne #Cronaca #arresto #Catania #furto #merce #supermercato #uscita - facebook.com facebook Quattro gatti e un “furto” perfettamente organizzato: le immagini sono da non credere @lazampa @LaStampa x.com