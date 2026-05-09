Legionella nella sede della Croce Rossa | Trovata nell’acqua dei rubinetti
Nella sede della Croce Rossa a Reggio Emilia è stato rilevato il batterio della legionella nell’acqua dei rubinetti. La scoperta è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sulla presenza o sulle eventuali misure adottate. La notizia riguarda un’area pubblica e di servizio, dove sono state effettuate verifiche sanitarie. La presenza del batterio non implica automaticamente rischi immediati, ma richiede controlli approfonditi.
Reggio Emilia, 9 maggio 2026 – Il batterio della legionella è stato individuato nella sede della Croce Rossa a Reggio. "Ma non ci risultano casi di contagio, nessun allarme", chiarisce subito Mario Restuccia, presidente del comitato provinciale della Cri. Tutto è emerso alcuni giorni fa. "Come da nostro piano di sicurezza – spiega il numero uno della Croce Rossa reggiana – svolgiamo controlli di routine sulle analisi delle acque all’interno della nostra sede. Da alcuni prelievi di campioni sono state riscontrate due anomalie". Legionella trovata nei rubinetti dei lavandini Il responso chimico è arrivato mercoledì. "La legionella è stata...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Una raccolta di contenuti
Si parla di: Batterio della legionella nella sede della Croce Rossa di Reggio Bagni chiusi per precauzione, bonifica in corso.
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