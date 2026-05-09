Legionella nella sede della Croce Rossa | Trovata nell’acqua dei rubinetti

Nella sede della Croce Rossa a Reggio Emilia è stato rilevato il batterio della legionella nell’acqua dei rubinetti. La scoperta è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sulla presenza o sulle eventuali misure adottate. La notizia riguarda un’area pubblica e di servizio, dove sono state effettuate verifiche sanitarie. La presenza del batterio non implica automaticamente rischi immediati, ma richiede controlli approfonditi.

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