Furia Meloni a Palazzo Chigi | caos per i manifesti in stazione
Nella giornata di oggi, a Palazzo Chigi si sono verificati momenti di tensione a causa della rimozione di alcuni manifesti in stazione. La situazione ha portato a un acceso scontro tra le parti coinvolte, con interventi pronti da parte delle forze dell’ordine per contenere gli sviluppi. Nel frattempo, secondo i dati di Eurostat, nel primo trimestre del 2026 il PIL italiano è aumentato dello 0,2%. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata sui motivi dello scontro, mentre le autorità stanno valutando le prossime mosse.
? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). Fonte Eurostat? La stazione di Roma Termini è diventata il centro di una disputa politica che ha coinvolto direttamente Palazzo Chigi e la dirigenza delle Ferrovie dello Stato dopo la comparsa di manifesti elettorali di Italia Viva. La campagna pubblicitaria, focalizzata sulla raccolta del due per mille, utilizza slogan che colpiscono l’operato del governo attuale, scatenando una reazione immediata da parte di Giorgia Meloni. Uno dei messaggi affissi accanto ai tabelloni degli orari delle partenze e degli arrivi recita che sotto la precedente gestione i treni arrivavano in ritardo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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