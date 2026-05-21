Furia Meloni a Palazzo Chigi | caos per i manifesti in stazione

Nella giornata di oggi, a Palazzo Chigi si sono verificati momenti di tensione a causa della rimozione di alcuni manifesti in stazione. La situazione ha portato a un acceso scontro tra le parti coinvolte, con interventi pronti da parte delle forze dell’ordine per contenere gli sviluppi. Nel frattempo, secondo i dati di Eurostat, nel primo trimestre del 2026 il PIL italiano è aumentato dello 0,2%. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata sui motivi dello scontro, mentre le autorità stanno valutando le prossime mosse.

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