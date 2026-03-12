Conte | tavolo Meloni? No a finte passerelle a Palazzo Chigi

Roma, 12 mar. (askanews) – Giuseppe Conte dice no a “finte passerelle” a Palazzo Chigi. Il leader del Movimento cinque stelle replica così alla proposta di un tavolo di confronto avanzata dalla premier Giorgia Meloni. A margine di una iniziativa a Lecce, l’ex premier ha spiegato: “Ci possono essere scambi di informazione ai vari livelli. Però permettetemi anche di dire: passerelle a Chigi – finte passerelle! – le abbiamo già fatte. Quando c’è stato il salario minimo abbiamo visto come è andata: no salario minimo per i lavoratori, mentre sì all’aumento degli stipendi per ministri, sottosegretari e per Brunetta”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

