FuoriServizio Fest | dibattiti su bisogni dei giovani in città e paure per lo scenario globale il concerto dei Satantango laboratori e world cafè

Oggi si è svolta una giornata dedicata ai giovani e al futuro, con un programma che prevedeva dibattiti sui bisogni in città e sulle preoccupazioni legate agli scenari globali. Durante l’evento sono stati organizzati laboratori, incontri di discussione e un concerto dei Satantango. La manifestazione è stata pensata come un momento di confronto tra i partecipanti, offrendo occasioni di dialogo su temi di attualità e sulla vita quotidiana dei giovani. Sono stati anche svolti incontri tematici con partecipanti di diverse età.

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