FuoriServizio Fest | dibattiti su bisogni dei giovani in città e paure per lo scenario globale il concerto dei Satantango laboratori e world cafè

Da triesteprima.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è svolta una giornata dedicata ai giovani e al futuro, con un programma che prevedeva dibattiti sui bisogni in città e sulle preoccupazioni legate agli scenari globali. Durante l’evento sono stati organizzati laboratori, incontri di discussione e un concerto dei Satantango. La manifestazione è stata pensata come un momento di confronto tra i partecipanti, offrendo occasioni di dialogo su temi di attualità e sulla vita quotidiana dei giovani. Sono stati anche svolti incontri tematici con partecipanti di diverse età.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una giornata-evento dedicata a giovani e futuro, per confrontarsi su speranze e paure legate agli scenari locali e globali, con un ricco programma di dibattiti, laboratori e concerti. Sabato 23 maggio negli spazi interni ed esterni del teatro Basaglia (nell’ex manicomio) si svolgerà FuoriServizio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Tra record del risparmio e volatilità dei mercati: il nuovo scenario globale? I datiSecondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).

All'Hard Rock Cafe di Firenze il concerto dei Radioactive, la tribute band degli Imagine DragonsTornano sul palco di Hard Rock Cafe Firenze i Radioactive, la tribute band degli Imagine Dragons.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web