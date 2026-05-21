FuoriServizio Fest | dibattiti su bisogni dei giovani in città e paure per lo scenario globale il concerto dei Satantango laboratori e world cafè
Oggi si è svolta una giornata dedicata ai giovani e al futuro, con un programma che prevedeva dibattiti sui bisogni in città e sulle preoccupazioni legate agli scenari globali. Durante l’evento sono stati organizzati laboratori, incontri di discussione e un concerto dei Satantango. La manifestazione è stata pensata come un momento di confronto tra i partecipanti, offrendo occasioni di dialogo su temi di attualità e sulla vita quotidiana dei giovani. Sono stati anche svolti incontri tematici con partecipanti di diverse età.
Una giornata-evento dedicata a giovani e futuro, per confrontarsi su speranze e paure legate agli scenari locali e globali, con un ricco programma di dibattiti, laboratori e concerti. Sabato 23 maggio negli spazi interni ed esterni del teatro Basaglia (nell’ex manicomio) si svolgerà FuoriServizio. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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