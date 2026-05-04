Tra record del risparmio e volatilità dei mercati | il nuovo scenario globale

Nel corso del 2025, l’inflazione in Italia si è attestata all’1,2% a dicembre, secondo i dati pubblicati da Eurostat. Questo livello contenuto ha contribuito a mantenere stabile il potere d’acquisto dei risparmiatori, in un contesto di mercati caratterizzato da fluttuazioni e da un aumento complessivo del risparmio. La combinazione di questi fattori ha segnato un andamento particolare per l’economia nazionale e i mercati finanziari.

? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta nel 2025 favorisce la stabilità del potere d’acquisto per i risparmiatori. Fonte Eurostat? Il rapporto tra la gestione del patrimonio privato e le dinamiche dei grandi flussi di capitale rappresenta oggi il nervo scoperto di un’economia globale in perenne mutamento. Non si tratta più soltanto di una questione di accumulo, ma di una complessa dialettica tra la prudenza del risparmio domestico e l’instabilità intrinseca dei mercati che governano il mondo. In questo scenario, la capacità di preservare il valore nel tempo si scontra con la volatilità di settori tecnologici sempre più polarizzati e con le trasformazioni strutturali che ridisegnano i pilastri della previdenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra record del risparmio e volatilità dei mercati: il nuovo scenario globale Analisi dei mercati: L’Oro tra Banche Centrali e Crypto | Ersel Banca Privata Notizie correlate Banca Generali, strategie d’investimento tra guerra e volatilità dei mercati: incontro a NapoliIl nuovo road-show di Banca Generali ha fatto tappa a Napoli, per presentare alla rete di private banker del Leone del Mezzogiorno le nuove soluzioni... Salone del risparmio: i mercati privati guidano il nuovo wealth? Cosa scoprirai Come possono i fondi semiliquidi collegare il risparmio alle imprese non quotate? Quali rischi comporta per il cliente investire in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Risparmio gestito, conti al banco di prova dopo un primo trimestre sfidante; Educazione finanziaria, il Salone del Risparmio punta su competenze; Verso il Salone del Risparmio 2026: attesa tra partecipanti, relatori e più di 100 conferenze; Si rivede l'inflazione, il risparmio ci può difendere (purché si sappia investire). Conti pubblici, lo Stato incassa, ma i soldi dove finiscono? L'Intelligenza artificiale non è una materia di studio. Risparmio, crescita e cambiamentoIl panorama finanziario globale sta attraversando una fase di profonda ridefinizione, dove le vecchie bussole sembrano non indicare più il nord con la precisione di un tempo. In questo contesto, l’edi ... repubblica.it Tra illusione monetaria e nuove sfideGli italiani si confermano un popolo di risparmiatori, ma in un contesto globale segnato da crisi ricorrenti la prudenza rischia di trasformarsi in un autogol finanziario. È questo il monito lanciato ... repubblica.it Ponte del Primo Maggio da record per Trenitalia Tper: oltre 535mila viaggiatori sui treni regionali Crescita dell'8% rispetto all'anno scorso: la riviera romagnola e la via Emilia le mete più gettonate, con rinforzi straordinari fino a 76 corse aggiuntive... - facebook.com facebook Dimarco, record di assist. Çalhanoglu alla regia, il domani è di Esposito x.com