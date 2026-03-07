Rtl si prende l’estate riccionese col concertone della Notte Rosa

Radio RTL 102.5 organizza il concerto che aprirà l’estate a Riccione, previsto per il 19 giugno in piazzale Roma. L’evento segna l’inizio della stagione estiva nella località romagnola e sarà trasmesso dall’emittente radiofonica. La serata vedrà esibirsi artisti e musicisti, attirando un pubblico numeroso pronto a vivere l’appuntamento musicale.

A suonare la colonna dell’estate riccionese sarà Radio RTL 102.5. All’emittente è stato affidato il grande concerto che aprirà l’estate nella sera del 19 giugno in piazzale Roma. Il palinsesto è ancora top secret. Nei mesi a venire uno a uno usciranno i nomi degli artisti e cantanti che saliranno sul palco. Saranno diversi per una serata che verrà trasmessa in diretta sui canali radiofonici dell’emittente, ed anche sul canale televisivo 36 del digitale terrestre. Il concerto arriverà dopo la serata con musica e cantanti il primo giorno di giugno, sempre in piazzale Roma, organizzato da Mediaset e Radio Bruno, che verrà registrato per aprire la serie di arene musicali estive che Mediaset presenterà tra la fine di luglio e agosto in prima serata in tv. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2026: i primi 9 big del concertone romano che apre l’estateDalla Capitale verso la finalissima all’Arena di Verona: il 31 maggio 2026 inizia la corsa al tormentone estivo con RTL 102.

RTL 102.5 Power Hits Estate 2026, ecco i primi 9 big del concertone di Roma che dà il via all’estateIl 31 maggio al Centrale del Foro Italico parte la nuova edizione dell’evento musicale.

