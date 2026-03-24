Verso il nuovo San Siro | quando iniziano i lavori e cosa resterà del Meazza

Il Comune di Milano ha avviato ufficialmente il procedimento di Valutazione ambientale strategica (Vas) per il progetto denominato

Il comune avvia l'iter ambientale per il progetto di Inter e Milan: addio al vecchio stadio nel 2027. Previsto un maxi parco da 80mila metri quadri Svolta decisiva per il futuro di San Siro. Il comune di Milano ha pubblicato la determina che avvia ufficialmente il procedimento di Valutazione ambientale strategica (Vas) per il piano attuativo denominato "Gfu San Siro". È l'atto che mette in moto l'iter burocratico per la costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan e la parziale demolizione del Meazza. Il progetto, presentato dalla società Stadio San Siro S.p.A. (partecipata al 100% dai due club dopo l'acquisto dell'area avvenuto lo scorso 5 novembre), si svilupperà in due fasi distinte. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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