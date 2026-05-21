Fugge da un posto di blocco e scappa piedi per le campagna

Mercoledì 20 maggio, le strade e i centri abitati della zona di Sorano sono stati chiusi a causa di un intervento di pronto intervento delle forze dell'ordine. Durante l'attività, un individuo ha tentato di sfuggire a un posto di blocco, scappando a piedi tra le campagne circostanti. L'area è stata sottoposta a un massiccio dispiegamento di mezzi e uomini, con l’obiettivo di rintracciare il soggetto coinvolto. La situazione ha portato a un forte intervento delle forze di polizia nella zona.

Un imponente spiegamento di forze ha blindato le vie di comunicazione e i centri urbani del Sorano nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio. Dalle ore 09:00 alle ore 15:00, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno condotto una vasta operazione di controllo straordinario del territorio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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