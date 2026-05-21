Fugge da un posto di blocco e scappa a piedi per le campagne

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio, le forze dell’ordine hanno messo in atto un grande dispositivo di sicurezza nel territorio del Sorano, con il blocco delle principali vie di comunicazione e l’occupazione di alcune zone centrali. Durante il pomeriggio, un soggetto ha tentato di sfuggire a un posto di blocco, scappando a piedi tra le campagne circostanti. La scena ha attirato l’attenzione di residenti e forze dell’ordine presenti sul posto.

Un imponente spiegamento di forze ha blindato le vie di comunicazione e i centri urbani del Sorano nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio. Dalle ore 09:00 alle ore 15:00, i Carabinieri della Compagnia di Sora hanno condotto una vasta operazione di controllo straordinario del territorio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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