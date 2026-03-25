Nella zona della stazione di Ferrara, un giovane di 19 anni è stato inseguito dalla polizia locale dopo aver tentato di fuggire con un monopattino. Durante la fuga, ha investito un'agente e si è poi allontanato a piedi. L'inseguimento si è concluso nel piazzale Castellina, dove l'uomo è stato fermato e sottoposto a controlli.

Momenti di tensione nei giorni scorsi nell'area della stazione di Ferrara, dove un giovane nordafricano di 19 anni è stato fermato dalla polizia locale al termine di un inseguimento tra piazzale della Stazione e piazzale Castellina. L'episodio è avvenuto intorno alle 14.30, durante un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Due pattuglie, impegnate nel controllo della zona, hanno notato un gruppo di ragazzi nei pressi di un bar. Alla vista dell'unità cinofila alcuni di loro hanno mostrato segni di agitazione, tra questi anche il 19enne poi fermato. Inizialmente il giovane si è mostrato collaborativo, ma poco dopo è salito su un monopattino tentando di allontanarsi rapidamente sotto il passaggio che collega i due piazzali della stazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Fugge con il monopattino, travolge un'agente e scappa a piedi: parte l'inseguimento

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