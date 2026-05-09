Fugge al posto di blocco 21enne rintracciato sotto casa e arrestato

Da veronasera.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, 8 maggio, i carabinieri di Badia Calavena hanno arrestato un ragazzo di 21 anni dopo averlo trovato sotto casa. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio in cui il giovane aveva cercato di evitare un controllo lungo la strada. I militari lo hanno individuato e fermato a poca distanza dal suo domicilio. La vicenda si è conclusa con la notifica dell’ordine di custodia.

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Nella tarda serata di ieri, 8 maggio, i carabinieri di Badia Calavena hanno arrestato un ragazzo di 21 anni. Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale.Tutto è iniziato durante un normale servizio notturno a Selva di Progno, quando i militari hanno visto una piccola utilitaria che.🔗 Leggi su Veronasera.it

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