Fugge al posto di blocco 21enne rintracciato sotto casa e arrestato

Nella serata di ieri, 8 maggio, i carabinieri di Badia Calavena hanno arrestato un ragazzo di 21 anni dopo averlo trovato sotto casa. L’arresto è avvenuto in seguito a un episodio in cui il giovane aveva cercato di evitare un controllo lungo la strada. I militari lo hanno individuato e fermato a poca distanza dal suo domicilio. La vicenda si è conclusa con la notifica dell’ordine di custodia.

Nella tarda serata di ieri, 8 maggio, i carabinieri di Badia Calavena hanno arrestato un ragazzo di 21 anni. Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale.Tutto è iniziato durante un normale servizio notturno a Selva di Progno, quando i militari hanno visto una piccola utilitaria che.🔗 Leggi su Veronasera.it

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