Dopo un furto in abitazione, un uomo è fuggito in auto e ha abbandonato il veicolo. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini e, grazie all’analisi del DNA, hanno identificato i sospetti. Alla fine sono stati denunciati alla Procura di Perugia due cittadini di 28 e 25 anni, residenti in provincia di Padova e Ravenna.

I carabinieri della Compagnia di Gubbio negli ultimi giorni di marzo hanno denunciato un padovano di 28 anni accusato di furto in abitazione avvenuto la sera del 10 novembre scorso. Con lui nei guai una donna I carabinieri della stazione di Fossato di Vico in provincia di Perugia, al termine di approfondite indagini, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia due persone, un 28enne e una 25enne residenti nelle province di Padova e Ravenna, ritenuti responsabili, rispettivamente, l’uomo di furto in abitazione e la donna di simulazione di reato e favoreggiamento personale. I fatti che hanno portato i provvedimenti risalgono alla sera del 10 novembre 2025 quando sono pervenute alcune segnalazioni di furti in abitazione al 112. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Dopo il furto in abitazione fugge all'alt, poi abbandona il mezzo: tradito dal dna

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