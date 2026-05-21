Fugge con lo scooter per evitare un controllo ma i carabinieri si presentano in casa sua | denunciato

Da palermotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha tentato di scappare con lo scooter per evitare un controllo delle forze dell'ordine, accelerando repentinamente alla vista di una pattuglia. Tuttavia, i carabinieri, che avevano riconosciuto il veicolo, sono arrivati a casa sua pochi minuti dopo e hanno proceduto con una denuncia. L'uomo è stato identificato e segnalato alle autorità competenti, che hanno preso i provvedimenti del caso. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio.

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Alla vista di una pattuglia ha accelerato a tutto gas per fare perdere le proprie tracce, ma i carabinieri, che lo avevano riconosciuto, pochi minuti dopo gli hanno bussato alla porta di casa. Un 24enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e guida senza patente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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