Un uomo è stato denunciato dopo aver tentato di sfuggire due volte ai controlli della Municipale nei giorni scorsi. In entrambe le occasioni, era alla guida di veicoli privi di assicurazione: prima con un'auto, poi con uno scooter. Non è riuscito a evitare i controlli e in entrambe le occasioni è stato fermato e denunciato.

Ha tentato per due volte di eludere i controlli della Municipale ma in entrambe le occasioni è stato fermato e denunciato visto che guidava mezzi privi di assicurazione. Il primo episodio è avvenuto a Piombino dove l'uomo, a bordo di un'auto, ha accelerato all'alt imposto dagli agenti per poi essere fermato dopo un breve inseguimento. Gli accertamenti hanno permesso scoprire come la macchina fosse priva della copertura assicurativa, motivo per il quale oltre al deferimento è scattato anche il sequestro della vettura. Il secondo episodio invece è avvenuto a San Vincenzo, lungo via della Principessa. Qui l'uomo era in sella a uno scooter quando, invece che fermarsi all'alt impostogli dalla Municipale, ha proseguito la sua corsa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Fugge due volte dalla Municipale in pochi giorni con auto e scooter non assicurati: denunciato

Articoli correlati

Inseguito dalla municipale, fugge all’alt sull’auto già sottoposta a sequestroArcola, 3 marzo 2026 – Inseguimento di un mezzo, sequestro di veicoli e violazione delle ore di riposo: intensa settimana di controlli per la polizia...

Piombino, guida l'auto con un tasso alcolico due volte il limite consentito e resta coinvolto in un incidente: denunciatoI carabinieri di Piombino hanno denunciato un 50enne originario dell'est Europa rimasto coinvolto in un incidente stradale in piena notte.

Guerre en Ukraine : comment Poutine manipule le peuple russe

Contenuti utili per approfondire Fugge due volte dalla Municipale in...

Discussioni sull' argomento Rapina due volte la stessa farmacia in appena 24 ore; Pitbull fugge di casa e rincorre una donna a passeggio con il suo barboncino: fermato vicino al centro. Scatta la multa ai proprietari; Napoli, ubriaco fugge dal bar con lo champagne rubato. Si mette alla guida del suo tir e finisce contro un'auto: denunciato; Ubriaco al volante e senza una ruota fugge dalla polizia: sfonda un casello, si schianta contro un cartello e scappa a piedi.

Inseguimento nella notte a #Mondragone: 18enne fugge all’alt dei carabinieri e viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. La madre tenta di coprirlo denunciando il falso furto dell’auto, ma viene scoperta. Per lei scatta la denuncia per simulazione di - facebook.com facebook

La #Cina fugge da Wall Street. Lo scudo di Trump funziona Il punto di @gianluzappo x.com