Landriano fugge dai carabinieri ma cade e si fa male | 58enne denunciato per reati multipli

Un uomo di 58 anni è stato denunciato a Landriano dopo aver tentato di scappare dai carabinieri su una moto con targa falsificata. Durante la fuga, è caduto e si è infortunato, finendo in ospedale. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi agli esami per determinare il livello di alcol nel sangue. Sono stati riscontrati altri reati a suo carico, che hanno portato alla denuncia ufficiale.

Landriano (Pavia), 7 aprile 2026 – In fuga dai carabinieri su una moto con targa alterata, cade e finisce in ospedale, rifiutandosi di essere sottoposto agli esami per verificare il tasso di alcol nel sangue. E viene trovato in possesso di un coltello e pure di un finto distintivo della polizia. L'uomo, di 58 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, per una lunga serie di reati: resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, falsità materiale, possesso di segni distintivi contraffatti e porto abusivo di coltello. Rubano un furgone e tentano di investire i carabinieri a Rovigo: arrestato anche un 19enne di Pavia L’inseguimento nella notte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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