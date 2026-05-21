Un incidente sull'autostrada A14 ha portato a una fuga sorprendente, quando un uomo ha rubato un'ambulanza subito dopo aver subito un incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il paziente è riuscito a liberarsi dalle cinghie di sicurezza e ha preso il veicolo. Dopo aver allontanato, l’uomo ha messo in atto una fuga che ha suscitato diverse domande sulle sue motivazioni e sulla dinamica dell’evento. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

? Domande chiave Come ha fatto il paziente a liberarsi dalle cinghie di sicurezza?. Cosa ha scatenato la violenta reazione dell'uomo dopo il soccorso?. Perché i sanitari non sono riusciti a impedire la fuga?. Come sono riusciti gli agenti a bloccare l'ambulanza in corsa?.? In Breve Incidente avvenuto martedì sera intorno alle ore 23:40 al chilometro 11 dell'autostrada A14.. Paziente ha consegnato ai sanitari due involucri contenenti circa 2 grammi di cocaina.. Coordinatore Gennaro Triggiani segnala aumento aggressioni verso il personale della Croce Rossa.. Fuga conclusa all'uscita 4 della tangenziale di Lippo di Calderara dopo inseguimento..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga folle su A14: ruba l’ambulanza dopo un incidente e scappa

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