Un uomo coinvolto in un incidente sulla A14 ha rubato un'ambulanza dopo essere stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa. Dopo aver minacciato i sanitari, si è messo alla guida del veicolo di emergenza e ha tentato di allontanarsi. È stato inseguito da altre forze di polizia e infine arrestato in un'area di servizio. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, causando disagio tra i presenti e un intervento immediato delle forze dell’ordine.

Bologna, 20 maggio 2026 – Soccorso da un equipaggio della Croce Rossa in autostrada dopo un incidente, l’uomo ha prima minacciato gli operatori e poi è fuggito a bordo del mezzo di soccorso. Un peruviano di 41 anni è stato arrestato questa notte dai poliziotti della stradale in A14 per rapina. L’incidente e il trasporto in ambulanza. Tutto è iniziato intorno alle 23,40 quando l’ambulanza è arrivata al km 11 dove l’uomo, a bordo di una utilitaria da solo, si era schiantato contro un guard rail. All’inizio il quarantunenne è stato collaborativo con gli operatori della Croce Rossa, tanto da ammettere di essere sotto l’effetto di stupefacenti e consegnare loro due involucri con della polvere bianca, presumibilmente cocaina per un peso di 2 grammi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ruba l'ambulanza dopo l'incidente in A14 e aggredisce i sanitari: inseguito e arrestato

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