Ruba l' ambulanza dopo lo schianto in A14

Dopo un incidente sulla A14, una persona trasportata da un'ambulanza ha preso il controllo del veicolo e si è allontanata. La Croce Rossa era intervenuta per soccorrere i coinvolti nello scontro e ha avviato le operazioni di assistenza. L'ambulanza, con a bordo il paziente, è poi scomparsa dalla vista tra le auto sulla corsia autostradale. Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche per rintracciare il veicolo e il soggetto coinvolto. La fuga è proseguita fino all'aeroporto Marconi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui