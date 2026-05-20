Ruba l' ambulanza dopo lo schianto in A14
Dopo un incidente sulla A14, una persona trasportata da un'ambulanza ha preso il controllo del veicolo e si è allontanata. La Croce Rossa era intervenuta per soccorrere i coinvolti nello scontro e ha avviato le operazioni di assistenza. L'ambulanza, con a bordo il paziente, è poi scomparsa dalla vista tra le auto sulla corsia autostradale. Le forze dell'ordine hanno avviato le ricerche per rintracciare il veicolo e il soggetto coinvolto. La fuga è proseguita fino all'aeroporto Marconi.
Un uomo, dopo un incidente stradale, ha rubato l’ambulanza che lo stava trasportando in ospedale. Una notta movimentata tra l’autostrada A14, fino all'aeroporto Marconi, iniziata quando la Croce Rossa è stata allertata per un sinistro sulla A14, direzione Ancona. Un’auto di piccola cilindrata era. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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