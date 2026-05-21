Frustati in pubblico per una relazione fuori dal matrimonio | donna sviene durante la punizione ad Aceh

In una provincia indonesiana, una donna è svenuta durante una cerimonia pubblica di punizione prevista dalla legge islamica, dopo essere stata condannata in coppia per una relazione extraconiugale. La coppia ha ricevuto 100 frustate ciascuno davanti a un pubblico, come parte delle sanzioni previste dalla legge locale. La scena si è svolta in un contesto pubblico, con testimoni presenti durante l’evento. La donna ha perso i sensi mentre veniva colpita, suscitando reazioni tra gli spettatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La coppia condannata secondo la legge islamica applicata nella provincia indonesiana: eseguite 100 frustate ciascuno. Una donna è svenuta durante una punizione pubblica eseguita secondo la legge della Sharia nella provincia di Aceh, l’unica area dell’Indonesia autorizzata ad applicare un sistema normativo islamico locale. La donna e il suo compagno sono stati condannati a 100 frustate ciascuno dopo essere stati ritenuti colpevoli di aver avuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. La punizione è stata eseguita pubblicamente a Banda Aceh, davanti a decine di persone. Durante l’esecuzione della pena, la donna ha perso i sensi ed è stata portata via dagli operatori presenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Frustati in pubblico per una relazione fuori dal matrimonio: donna sviene durante la punizione ad Aceh ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video News - Indonesia, frustati in pubblico per una relazione extra-matrimoniale. La notizia… 7/4/2026 Sullo stesso argomento Sharia, punizione pubblica per una coppia. Donna sviene sotto le frustateUna coppia non sposata è stata sottoposta a una punizione corporale pubblica nella provincia indonesiana di Aceh (Indonesia) area del Paese dove è in... Scippa una donna durante la processione del Calvario: 49enne 'esiliato' fuori dal ComuneL'uomo, carpentiere di professione per una società di costruzioni, ha danneggiato alcuni veicoli in sosta prima di essere bloccato dalla polizia...