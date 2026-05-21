Frustati in pubblico per una relazione fuori dal matrimonio | donna sviene durante la punizione ad Aceh
In una provincia indonesiana, una donna è svenuta durante una cerimonia pubblica di punizione prevista dalla legge islamica, dopo essere stata condannata in coppia per una relazione extraconiugale. La coppia ha ricevuto 100 frustate ciascuno davanti a un pubblico, come parte delle sanzioni previste dalla legge locale. La scena si è svolta in un contesto pubblico, con testimoni presenti durante l’evento. La donna ha perso i sensi mentre veniva colpita, suscitando reazioni tra gli spettatori.
La coppia condannata secondo la legge islamica applicata nella provincia indonesiana: eseguite 100 frustate ciascuno. Una donna è svenuta durante una punizione pubblica eseguita secondo la legge della Sharia nella provincia di Aceh, l’unica area dell’Indonesia autorizzata ad applicare un sistema normativo islamico locale. La donna e il suo compagno sono stati condannati a 100 frustate ciascuno dopo essere stati ritenuti colpevoli di aver avuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. La punizione è stata eseguita pubblicamente a Banda Aceh, davanti a decine di persone. Durante l’esecuzione della pena, la donna ha perso i sensi ed è stata portata via dagli operatori presenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
News - Indonesia, frustati in pubblico per una relazione extra-matrimoniale. La notizia… 7/4/2026
Sullo stesso argomento
Sharia, punizione pubblica per una coppia. Donna sviene sotto le frustateUna coppia non sposata è stata sottoposta a una punizione corporale pubblica nella provincia indonesiana di Aceh (Indonesia) area del Paese dove è in...
Scippa una donna durante la processione del Calvario: 49enne 'esiliato' fuori dal ComuneL'uomo, carpentiere di professione per una società di costruzioni, ha danneggiato alcuni veicoli in sosta prima di essere bloccato dalla polizia...