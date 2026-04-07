In una provincia indonesiana, dove la legge islamica della Sharia è applicata, una coppia non sposata è stata sottoposta a una punizione pubblica. Durante la cerimonia, la donna ha perso i sensi a causa delle frustate ricevute. L’evento si è svolto davanti a un pubblico, in un’area del Paese sotto il regime della legge religiosa.

Una coppia non sposata è stata sottoposta a una punizione corporale pubblica nella provincia indonesiana di Aceh (Indonesia) area del Paese dove è in vigore la legge islamica della Sharia. L’episodio si è verificato in un parco della città di Banda Aceh, alla presenza di numerosi spettatori. L’uomo e la donna, la cui identità e età non sono state rese note, sono stati condannati a 100 frustate ciascuno per aver avuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio, pratica severamente vietata nella regione. La punizione è stata eseguita da agenti utilizzando una canna di rattan, come previsto dalle norme locali. La donna perde conoscenza. Durante l’esecuzione della pena, la violenza dei colpi ha avuto conseguenze gravi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sharia, punizione pubblica per una coppia. Donna sviene sotto le frustate

Sharia in Idonesia, donna frustata 140 volte sviene. Era accusata di aver fatto sesso con l'amanteUna donna è svenuta dopo essere stata frustata 140 volte secondo la legge della sharia.

Fanno sesso fuori dal matrimonio: puniti con 140 frustate in Indonesia. Lei sviene per il dolore140 frustate ciascuno per aver avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio e per aver bevuto alcol.